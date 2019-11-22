Группа KISS спела для белых акул, но рыбы концерт не посетили

18 ноября американская рок-группа KISS сыграла концерт для белых акул в Индийском океане. Об этом сообщает NME.

Группа установила на судне подводные динамики, которые, по их мнению, должны были создать вибрации и приманить акул, однако ни одна рыба так и не приплыла.

Певец и гитарист KISS Пол Стэнли, который был вынужден пропустить событие из-за состояния здоровья, ранее сказал, что первоначально был "немного озадачен" уникальной концепцией.

На судне также находились восемь фанатов группы. Билет на концерт стоил $71.