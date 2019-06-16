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16.06.2019, 11:59

В Киеве сегодня ограничат вход на три станции метро

В Киеве сегодня ограничат вход на три станции метро - Фото
Фото: LIGA.net

Ограничения буду на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого из-за концерта на Олимпийском

Сегодня, 6 июня,  в Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за проведения на НСК Олимпийский концерта американской группы KISS. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

"Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, - сказано в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что это делается из соображений безопасности и во избежание массового скопления людей на платформах станций.

Группа KISS играет в стиле хард-рок, глэм-рок и хеви-метал.

С 29 мая в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов. Теперь их купить можно только в кассах. С 30 октября этого года жетоны окончательно исчезнут из оборота.

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Теги: метро, нск олимпийский, ограничение, концерт, группа KISS
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