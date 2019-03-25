Израильский лунный зонд заснял восход Солнца над Землей: видео

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На окололунную орбиту зонд должен выйти 4 апреля

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Израильский зонд Beresheet, предназначенный для миссии на Луне, снял на видео восход Солнца над Землей. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceIL.

Изначально зонд Beresheet был разработан частной израильской организацией SpaceIL для конкурса Google Lunar XPrize, однако последний завершился без победителей. Разработчики решили собрать необходимые средства и отправить ровер на Луну. Зонд был запущен 22 февраля 2019 года при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

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На данный момент Beresheet успешно провел уже четыре маневра и сейчас находится на орбите с апогеем на расстоянии 405 000 километров от Земли. Как ожидается, на окололунную орбиту зонд выйдет 4 апреля.

Читайте также: NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео Стоимость проекта - всего $95 млн. В случае успеха миссии Израиль станет четвертой страной, которая совершила посадку на Луне: вслед за США, бывшим СССР и Китаем. Beresheet будет первым частным космическим аппаратом землян на естественном спутнике нашей планеты. Лунный модуль по форме напоминает стол примерно 1,5 м в высоту и 2 м в ширину. Когда он достигнет пункта назначения, его масса уменьшится до 185 кг: все остальное - это топливо. Перед посадкой зонд сделает два витка вокруг Луны.

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Теги: Луна, космос, Beresheet, SpaceIL
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