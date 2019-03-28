Как кенгуру, но не прыгают: представлены новые роботы-грузчики

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Мобильный робот-манипулятор способен самостоятельно снимать грузы с поддонов и переносить их на платформу для перевозки

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Компания Boston Dynamics представила новую версию робота Handle, предназначенного для выполнения погрузочных работ на промышленных объектах.

В сопровожающем видео тексте говорится, что Handle - это мобильный робот-манипулятор, разработанный для логистики. Он способен самостоятельно снимать грузы с поддонов и переносить их на платформу для перевозки.

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Бортовая система обзора, которой оснащен робот, обнаруживает заданные поддоны и находит отдельные ящики для захвата и перемещения.

Когда Handle помещает коробки на поддон, он использует контроль силы, чтобы установить каждую коробку вплотную к соседним.

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Коробки, показанные в видео, весят около 5 кг, но робот предназначен для работы с коробками весом до 15 кг. Продемонстрированная версия Handle работает с поддонами глубиной 1,2 м и высотой 1,7 м.

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Теги: технологии, робот, boston dynamics
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