"Капитан Марвел", "Мстители": кто победил на MTV Movie&TV Awards

В США названы победители премии MTV Movie&TV Awards-2019. Лучшим фильмом стал "Мстители: Финал". Об этом сообщается на сайте премии.

В категории "Лучшая драка" победил еще один фильм вселенной Marvel – "Капитан Марвел".

Актриса Сандра Баллок получила премию за роль в "Птичьей клетке".

Награду получило также шоу "Любовь и хип-хоп: Атланта".

В категории "Самый запоминающийся момент" победило шоу "Бакалавр", а лучшим документальным шоу стало "Выживший Р. Келли".

Лучшим супергороем признали Железного человека – Роберта Дауни-младшего – в фильме "Мстители: Финал".

Награду за лучшую роль в кино присудили Леди Гаге – за фильм "Звезда родилась.

Лучшим среди сериалов стала "Игра престолов".

Элизабет Мосс была отмечена наградой за лучшую роль в сериале "Рассказ служанки".

10 июня создатели игровой франшизы "Ведьмак" объявили о выходе игры Cyberpunk 2077. Персонажа игры по имени Джонни Сильверхенд сыграет актер Киану Ривз ("Матрица", "Константин", "Джон Уик", "Адвокат дьявола").

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