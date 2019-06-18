Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премии, среди прочих, получили фильмы из вселенной Марвел, а также Леди Гага за роль в "Звезда родилась"

В США названы победители премии MTV Movie&TV Awards-2019. Лучшим фильмом стал "Мстители: Финал". Об этом сообщается на сайте премии.

В категории "Лучшая драка" победил еще один фильм вселенной Marvel – "Капитан Марвел".

Актриса Сандра Баллок получила премию за роль в "Птичьей клетке".

Награду получило также шоу "Любовь и хип-хоп: Атланта".

В категории "Самый запоминающийся момент" победило шоу "Бакалавр", а лучшим документальным шоу стало "Выживший Р. Келли".

Лучшим супергороем признали Железного человека – Роберта Дауни-младшего – в фильме "Мстители: Финал".

Награду за лучшую роль в кино присудили Леди Гаге – за фильм "Звезда родилась.

Лучшим среди сериалов стала "Игра престолов".

Элизабет Мосс была отмечена наградой за лучшую роль в сериале "Рассказ служанки".

10 июня создатели игровой франшизы "Ведьмак" объявили о выходе игры Cyberpunk 2077. Персонажа игры по имени Джонни Сильверхенд сыграет актер Киану Ривз ("Матрица", "Константин", "Джон Уик", "Адвокат дьявола").

Читайте также: На Одесском кинофестивале покажут хоррор 1920 года: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: фильм, mtv, MTV Movie&TV Awards
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Капитан Марвел", "Мстители": кто победил на MTV Movie&TV Awards
"Капитан Марвел", "Мстители": кто победил на MTV Movie&TV Awards
В Китае сильное землетрясение: уже 12 погибших - видео
В Китае сильное землетрясение: уже 12 погибших - видео
Астронавт собирает пожитки на космической станции: видео
Астронавт собирает пожитки на космической станции: видео
ТЭК Газпром не хочет договариваться с Украиной на условиях ЕС
Летать доступно: чем лоукостер Sky Up удивил за первый год работы
Транспорт Летать доступно: чем лоукостер Sky Up удивил за первый год работы
LIGA.net раздобыла новую стратегию УЗ. Что ждет госмонополию
Транспорт LIGA.net раздобыла новую стратегию УЗ. Что ждет госмонополию
Популярное
фото/видео
"Капитан Марвел", "Мстители": кто победил на MTV Movie&TV Awards
"Капитан Марвел", "Мстители": кто победил на MTV Movie&TV Awards
В Китае сильное землетрясение: уже 12 погибших - видео
В Китае сильное землетрясение: уже 12 погибших - видео 09:50
Астронавт собирает пожитки на космической станции: видео
Астронавт собирает пожитки на космической станции: видео 07:47
Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж
Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж 17.06.19, 23:32
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 