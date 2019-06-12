На Одесском кинофестивале покажут хоррор 1920 года: видео

На 10-м Одесском международном кинофестивале покажут немецкую картину "Кабинет доктора Калигари" Роберта Вине, премьера которого состоялась в Берлине в 1920 году. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Немую киноленту покажут в сопровождении британского панк-кабаре The Tiger Lillies. Показ пройдет 17 июня в Зеленом театре.

Отмечается, что эта кинолента стала началом немецкого киноэкспрессионизма.

The Tiger Lillies сформировались в 1989-м. Они стали смесью передвоенного берлинского кабаре, анархической оперы и цыганской музыки. Визитная карточка трио – сценические костюмы и грим.

Фото: Одесский кинофестиваль

Их музыка – с оттенком черного юмора и затрагивает все темные аспекты жизни, от проституции и наркомании до насилия и отчаяния.

Одесский кинофестиваль стартует 12 июля и продлится до 20 июля.

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