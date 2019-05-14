Кино. Вышел музыкальный тизер перезапуска "Беверли-Хиллз": видео

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В перезапуске зрители увидят повзрослевших актеров из оригинальной версии сериала

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В сети появился новый тизер перезапуска популярного в 90-е сериала "Беверли-Хиллз 90210" с актерским составом из оригинального фильма. Ролик опубликован в YouTube телеканала FOX.

Известно, что сериал выйдет летом 2019 года - 7 августа. Телеканал заказал шесть эпизодов перезапуска, который будет называться "BH90210".

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В представленном тизере герои внезапно слышат мотивы саундтрека к сериалу в самых неожиданных местах: из будильника, в кофеварке, из фена, в шкафу и на улице.

Телезрители увидят актеров из оригинальной версии - Шеннен Догерти (Бренда), Джейсона Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Иена Зиринга (Стив), Габриэль Картерис (Андреа), Брайана Остина Грина (Дэвид) и Тори Спеллинг (Донна), которые будут играть не своих персонажей, а самих себя.  

В перезапуске не будет актера Люка Перри (Дилана), который умер в марте 2018 года.

28 февраля вышел коротий тизер сериала, из которого не было понятно ничего, кроме даты выхода, но со временем он был удален с YouTube телеканала.

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Теги: сериал, тизер, перезапуск, Беверли Хиллз
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