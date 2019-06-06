Кино. Вышел первый тизер фильма по повести Франко "Захар Беркут"

Создатели фильма по одноименной повести Ивана Франко "Захар Беркут" опубликовали в YouTube первый тизер киноленты.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019-го.

"Захар Беркут" – это полнометражная лента студии Kinorob и Cinema Day, снятая при поддержке Госкино. Согласно описанию к опубликованному тизеру, события фильма разворачиваются в 1223 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Они останавливаются у Карпат и ночью в лагерь орды пробираются местные охотники, братья Беркуты, чтобы освободить пленных.

После этого хан решает отомстить и уничтожить карпатское поселение, но у Захара Беркута и небольшой общины охотников есть свой план.

Режиссер фильма – Ахтем Сеитаблаев.

Ранее сегодня сообщалось, что сценарий мини-сериала НВО "Чернобыль" теперь доступен в сети.

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