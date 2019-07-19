Кино. Вышел забавный трейлер экранизации мюзикла "Кошки": видео

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер экранизации мюзикла с одноименным названием "Кошки".

Жанр киноленты – эпический мюзикл. В ролях: Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Ян МакКеллан, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон. В "Кошках" также снялась балерина Королевского балета Франческа Хейворд.

Режиссер фильма – лауреат премии Оскар Том Хупер. Он, как сказано в описании к трейлеру, "превращает потрясающий сценический мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера в революционное кинематографическое событие". Фильм, пишет также Universal Pictures, переосмысливает мюзикл для нового поколения, с впечатляющим оформлением, включая разные арт-технологии и танцевальные стили – от балета до хип-хопа.

В прокат фильм выйдет к Рождеству – во второй половине декабря.

Ранее сегодня Государственное агентство по вопросам кино показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о поэте и диссиденте Василии Стусе.

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