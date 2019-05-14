Кино. Walt Disney показал тизер продолжения "Малефисенты": видео

Студия Walt Disney представила дебютный тизер второй части фильма "Малефисента" c Анджелиной Джоли в главной роли.

Действие картины разворачивается через несколько лет после того, как Малефисента наслала проклятие на принцессу.

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Как сообщает Facebook проекта, режиссером сиквела стал Хоаким Роннинг, который ранее снял один из фильмом франшизы "Пираты Карибского моря".

Кроме Джоли, в картине сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор.



Мировая премьера картины "Малефисента-2: Владычица тьмы" запланирована на 18 октября.