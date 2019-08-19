Комета столкнулась с солнцем: видео

На прошедшей неделе обсерватория запечатлела момент, когда светящаяся комета вонзилась в наше светило. Об этом сообщает Space.com.

Комета появилась на сенсорах SOHO 14 августа в виде крошечного яркого блика, и уже на следующий день Солнце притянуло ее к себе.

Видео было сделано с помощью LASCO - инструмент специально закрывает солнце на записи, чтобы создать искусственное затмение внутри самого аппарата и избавиться от бликов.

Космический аппарат SOHO начал работать в 1995 году. Его главная цель - наблюдение и изучение Солнца.

За все время своей работы аппарат зарегистрировал уже более 3 000 комет.

По мнению представителей Космического агентства США, SOHO - самая успешная программа по обнаружению комет за всю историю.