Криминальный беспредел: трейлер четвертого сезона "Фарго": видео

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Премьера нового сезона 19 апреля

Опубликован трейлер четвертого сезона сериала-антологии "Фарго".

Оставаясь верным духу оригинала – черной комедии братьев Коэн, проект постоянно меняет место действия и главных героев, оставаясь в целом сериалом о человеческой жадности, глупости и эгоистичности.

Действие четвертого сезона развернется в 1950-е в Канзас-Сити, штат Миссури. В центре сюжета – противостояние двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии. Хрупкий мир между ними установился только после того, как они обменялись младшими сыновьями руководящих семей.

Премьера нового сезона "Фарго" 19 апреля.

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Теги: Фарго, сериал, трейлер
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