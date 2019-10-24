Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео

Легендарная группа Queen подвела итоги конкурса, объявленного музыкантами по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube, и опубликовала на своем канале три новых видеоклипа.
В комментарии в видео сообщается, что в общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 121 страны, в том числе - почти 5 500 музыкантов.
В новом видеоклипе Bohemian Rhapsody композицию спели более пяти тысяч фанатов из разных стран. Музыканты группы попросили поклонников исполнить песню дома, а потом смонтировали видео из фрагментов.
Для нового видеоклипа на композицию A Kind of Magiс анимацию рисовали 2733 художника. А в клипе на песню Don't Stop Me Now танцуют 1822 поклонника рок-группы.
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