Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео

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Подведены итоги конкурса, объявленного по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube

Легендарная группа Queen подвела итоги конкурса, объявленного музыкантами по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube, и опубликовала на своем канале три новых видеоклипа.

В комментарии в видео сообщается, что в общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 121 страны, в том числе - почти 5 500 музыкантов.

В новом видеоклипе Bohemian Rhapsody композицию спели более пяти тысяч фанатов из разных стран. Музыканты группы попросили поклонников исполнить песню дома, а потом  смонтировали видео из фрагментов.

Для нового видеоклипа на композицию A Kind of Magiс анимацию рисовали 2733 художника. А в клипе на песню Don't Stop Me Now танцуют 1822 поклонника рок-группы.

  • 24 июля сообщалось, что официальное видео на песню группы Queen Bohemian Rhapsody набрало более одного миллиарда просмотров на YouTube. Это рекорд для всех музыкальных видео, снятых до 1990 года.

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Теги: музыка, Queen
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