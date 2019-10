Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео

Легендарная группа Queen подвела итоги конкурса, объявленного музыкантами по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube, и опубликовала на своем канале три новых видеоклипа.

В комментарии в видео сообщается, что в общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 121 страны, в том числе - почти 5 500 музыкантов.

В новом видеоклипе Bohemian Rhapsody композицию спели более пяти тысяч фанатов из разных стран. Музыканты группы попросили поклонников исполнить песню дома, а потом смонтировали видео из фрагментов.

Для нового видеоклипа на композицию A Kind of Magiс анимацию рисовали 2733 художника. А в клипе на песню Don't Stop Me Now танцуют 1822 поклонника рок-группы.

24 июля сообщалось, что официальное видео на песню группы Queen Bohemian Rhapsody набрало более одного миллиарда просмотров на YouTube. Это рекорд для всех музыкальных видео, снятых до 1990 года.

Читайте также: Опубликована песня Меркьюри, которая считалась утерянной: видео