Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Егора Летова: видео

Британская группа Massive Attack выпустила оригинальный релиз кавер-версии песни российской группы Гражданская оборона "Все идет по плану (Everything Is Going According To Plan)" – на рентгеновском снимке. Об этом сообщается на сайте онлайн-музея Collecteurs.

Как известно, Massive Attack уже давно исполняют на концертах эту песню, однако студийная версия появилась только сейчас.

Данный релиз – часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой, поэтому песня вытравлена на рентгеновском снимке. Именно таким способом в СССР распространялась запрещенная западная музыка.

Отмечается, что релиз задуман скорее как арт-объект, так как трек исчезнет с носителя после 10-15 прослушиваний.

На YouTube-канале Massive Attack опубликовано официальное видео Everything Is Going According To Plan.

Также известно, что Massive Attack с вокалисткой Cocteau Twins Лиз Фрейзер исполняют песню Янки Дягилевой "Печаль моя светла".

Интересно, что британский художник Бэнкси использовал похожий прием с самоуничтожившейся картиной. По некоторым версиям, именно лидер Massive Attack Роберт Дель Ная скрывается за псевдонимом Бэнкси.