Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео

Компания Sony опубликовала трейлер итало-американского триллера The Burnt Orange Heresy режиссера Джузеппе Капотонди, одну из ролей в котором исполняет известный музыкант, лидер Rolling Stones Мик Джаггер.

Фильм снят по мотивам одноименной книги Чарльза Уилфорда. Действие разворачивается в Италии 1970-х годов.

По сюжету, арт-критик Джеймс Фигерас (Клас Банг) знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис (Элизабет Дебики). Они прибывают в поместье у озера Комо на севере Италии, где живет адвокат и коллекционер искусства Джозеф Кессиди (Мик Джаггер). Тот рассказывает, что покровительствует художнику-затворнику Джерому Дебни (Дональд Сазерленд), который почти никогда не выходит из своей студии и не делится с миром своими картинами.

Кессиди поручает молодой паре похитить из мастерской художника последний шедевр.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. В прокат картина выйдет в марте 2020 года.

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