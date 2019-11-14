Миллиардеры крушат Флоренцию. Фильм с Райаном Рейнольдсом: видео

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер остросюжетного фильма о миллиардерах "Шестеро вне закона" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Этот ролик выглядит гораздо менее серьезным по сравнению с первым трейлером.
Рейнольдс в компании Дэйва Франко и Адриа Архоны гоняет на спортивном автомобиле по Флоренции, крушит достопримечательности и кричит от ужаса, подвергув опасности щенков.
В центре сюжета картины режиссера Майкла Бэя - шестеро миллиардеров, которые инсценировали свою смерть. Уйдя в подполье, они создаю тайный отряд для борьбы с преступностью, которым командует герой Рейнольдса под кодовым именем Первый.
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