Миллиардеры крушат Флоренцию. Фильм с Райаном Рейнольдсом: видео

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Премьера фильма "Шестеро вне закона" состоится 13 декабря

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер остросюжетного фильма о миллиардерах "Шестеро вне закона" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Этот ролик выглядит гораздо менее серьезным по сравнению с первым трейлером. 

Рейнольдс в компании Дэйва Франко и Адриа Архоны гоняет на спортивном автомобиле по Флоренции, крушит достопримечательности и кричит от ужаса, подвергув опасности щенков.

В центре сюжета картины режиссера Майкла Бэя - шестеро миллиардеров, которые инсценировали свою смерть. Уйдя в подполье, они создаю тайный отряд для борьбы с преступностью, которым командует герой Рейнольдса под кодовым именем Первый.

  • Кристиан Бэйл рассказал, что для роли гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" ему пришлось за шесть месяцев похудеть примерно на 30 кг. Основной причиной для столь радикальных действий стало то, что Бейл не помещался в гоночный болид, в котором его герой проводит большую часть экранного времени.

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Теги: Райан Рейнольдс
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