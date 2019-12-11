"Мир - это видеоигра". Райан Рейнольдс в комедии-экшне: видео

Опубликован дублированный трейлер комедийного боевика "Персонаж" (Free Guу), главную роль в котором исполняет Райан Рейнольдс.

Райан Рейнольдс играет банковского клерка по имени Гай, который после почти двух десятков ограблений банка за один день осознает, что он просто персонаж второго плана в игре, поддержка которой скоро должна быть остановлена. Гай должен стать тем, кто спасет свой мир. Помогать ему в этом будут игровые аватары реальных людей.

Помимо Рейнольдса в фильме снимаются Джо Кири ("Очень странные дела"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), а также актер и режиссер Тайка Вайтити ("Кролик ДжоДжо"), который исполнит роль злодея-издателя видеоигр. В фильме будут камео стримеров, в том числе Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.

Режиссер картины – Шон Леви, известный по работе над "Ночью в музее" и "Очень странными делами".

В украинский прокат картина выйдет 2 июля 2020 года.

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