"Мир Дикого Запада-3". Упоминают новую гражданскую войну в России

В третьем сезоне фантастического сериала "Мир Дикого Запада" сделан прогноз на ближайшее будущее человечества. В частности, упоминается начало новой гражданской войны в России в 2037 году. Тизер с датой выхода новых эпизодов опубликовал канал HBO.



Премьера третьего сезона сериала запланирована на 15 марта.

В начале тизера говорится о нескольких событиях 2019-го – протестах в Гонконге и импичменте президента США Дональда Трампа. В 2020 году, по сюжету сериала, ожидается экологический коллапс в Индонезии, в 2024-м - убийство в Буэнос-Айресе избранного президента США, в 2025 - термоядерный инцидент в Париже, в 2037 - начало второй гражданской войны в Москве.

Все эти события приведут к критическому инциденту в 2058 году.

По словам режиссера Джонатана Нолана третий сезон попытается показать уникальную антиутопию, на которую его вдохновил фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию".

"Мир Дикого Запада" (Westworld) - фантастический телесериал от HBO. Первый сезон впервые вышел в эфир в 2016 году, второй - в 2018-ом.

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