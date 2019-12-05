Мистический детектив. Трейлер нового сериала HBO "Чужак": видео

Канал HBO выпустил трейлер сериала The Outsider ("Чужак"), премьера которого запланирована на следующий год.

В описании к видео говорится, что этот мистический детектив будет состоять из 10 серий. В нем будет рассказана история полицейского Ральфа Андерсона (Бен Мендельсон), который расследует жуткое убийство 11-летнего мальчика.

Таинственные обстоятельства, окружающие это преступление, вынуждают Ральфа, переживающего недавнюю смерть собственного сына, привлечь к расследованию неортодоксального частного детектива Холли Гибни (Синтия Эриво), чьи сверхъестественные способности, как он надеется, помогут объяснить необъяснимое.

Сегодня сообщалось, что сериал "Хранители" перед финалом первого сезона установил рекорд среди проектов канала HBO.

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