Мистический детектив. Трейлер нового сериала HBO "Чужак": видео

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Премьера 10-серийного шоу запланирована на следующий год

Канал HBO выпустил трейлер сериала The Outsider ("Чужак"), премьера которого запланирована на следующий год.

В описании к видео говорится, что этот мистический детектив будет состоять из 10 серий. В нем будет рассказана история полицейского Ральфа Андерсона (Бен Мендельсон), который расследует жуткое убийство 11-летнего мальчика.

Таинственные обстоятельства, окружающие это преступление, вынуждают Ральфа, переживающего недавнюю смерть собственного сына, привлечь к расследованию неортодоксального частного детектива Холли Гибни (Синтия Эриво), чьи сверхъестественные способности, как он надеется, помогут объяснить необъяснимое.

  • Сегодня сообщалось, что сериал "Хранители" перед финалом первого сезона установил рекорд среди проектов канала HBO.

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Теги: сериал, hbo, трейлер
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