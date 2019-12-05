Мистический детектив. Трейлер нового сериала HBO "Чужак": видео

Канал HBO выпустил трейлер сериала The Outsider ("Чужак"), премьера которого запланирована на следующий год.
В описании к видео говорится, что этот мистический детектив будет состоять из 10 серий. В нем будет рассказана история полицейского Ральфа Андерсона (Бен Мендельсон), который расследует жуткое убийство 11-летнего мальчика.
Таинственные обстоятельства, окружающие это преступление, вынуждают Ральфа, переживающего недавнюю смерть собственного сына, привлечь к расследованию неортодоксального частного детектива Холли Гибни (Синтия Эриво), чьи сверхъестественные способности, как он надеется, помогут объяснить необъяснимое.
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