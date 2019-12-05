Названа самая популярная новинка года от HBO: видео

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Сериал "Хранители" установил рекорд среди проектов канала HBO

Сериал "Хранители" перед финалом первого сезона установил рекорд среди проектов канала HBO. Об этом сообщает Variety.

После показа седьмой серии ("Почти религиозный трепет") суммарная аудитория каждого эпизода в среднем достигла 7,1 миллиона зрителей (с учетом всех платформ HBO, включая прямой эфир и стриминг).

По подсчетам канала, этот показатель сделал шоу Дэймона Линделофа самой просматриваемой новинкой HBO не только 2019 года, но и со времен "Большой маленькой лжи", вышедшей в 2017 году.

Во время премьерного показа седьмой эпизод собрал у экранов 779 000 зрителей, став вторым по популярности после пилотной серии (его посмотрело 799 000 человек).

Пока не известно, как это повлияет на будущее сериала. До премьеры Линделоф говорил, что его история задумана как один сезон.

Премьера восьмой серии "Хранителей" состоится 8 декабря, а девятая, заключительная, выйдет 15 декабря.

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Теги: hbo, хранители, сериал
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