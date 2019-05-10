Музыка. Британский певец снял клип с украинским гопаком: видео

Британский музыкант Ноэл Галлахер (Noel Gallagher) представил новый клип на песню Black Star Dancing, в котором танцовщики исполняют гопак. Об этом говорится в Facebook Бредфордского клуба украинской диаспоры в Британии.

"Что может быть лучше для начала клипа, чем украинское казачье братство с участием лучших танцоров Бредфордса?", - сказано в сообщении.

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Клип Галлахера вышел 7 мая и его посмотрели на YouTube уже 190 тысяч раз. В начале клипа двое танцовщиков в национальных украинских нарядах исполняют гопак в британском пабе.

Ноэл Галлахер - британский музыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группы Oasis. После распада группы начал сольную карьеру.

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