Музыка. Британский певец снял клип с украинским гопаком: видео

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В начале клипа британского музыканта Ноэла Галлахера двое танцовщиков в национальных украинских нарядах исполняют гопак

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Британский музыкант Ноэл Галлахер (Noel Gallagher) представил новый клип на песню Black Star Dancing, в котором танцовщики исполняют гопак. Об этом говорится в Facebook Бредфордского клуба украинской диаспоры в Британии.

"Что может быть лучше для начала клипа, чем украинское казачье братство с участием лучших танцоров Бредфордса?", - сказано в сообщении.

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Клип Галлахера вышел 7 мая и его посмотрели на YouTube уже 190 тысяч раз. В начале клипа двое танцовщиков в национальных украинских нарядах исполняют гопак в британском пабе.

Ноэл Галлахер - британский музыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группы Oasis. После распада группы начал сольную карьеру.

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Ранее рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве, получил сразу три Каннских льва.

31 ноября 2018 года американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус презентовала клип на песню "Nothing Breaks Like a Heart", который тайно снимался в Киеве.

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Теги: музыка, клип, танец, Oasis, гопак, Ноэл Галлахер, бредсфордс
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