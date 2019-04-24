Музыка. На канале Rammstein опубликован тизер нового клипа: видео

Немецкая группа Rammstein представила тизер второго клипа на песню с нового альбома - Radio. Видео размещено на YouTube-канале группы.

В тизере нет участников группы. Это черно-белое видео показывает нескольких человек, которые, похоже, налаживают радиотрансляцию из концертного зала середины или конца 50-х годов прошлого века.

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В конце тизера можно увидеть логотип группы и дату выхода нового клипа - это пятница, 26 апреля. У себя а соцсетях Rammstein уточняют, что премьера состоится в 11 дня (полдень по киевскому времени).

Ранее Rammstein показали тизер альбома, который ожидается к выходу 17 мая. В этом видео культовая группа использовала фото одной из площадей Херсона.

В марте Rammstein выпустили первый клип с нового альбома - на песню Deutschland. На данный момент у него уже около 38 млн просмотров на YouTube. Видео раскритиковали политики - за якобы антисемитизм - как в Германии, так за ее пределами.

На канале группы в YouTube уже есть тизеры практически всех песен с новой пластинки.