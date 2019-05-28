Музыка. Rammstein показали клип на Auslaender: видео

Немецкая группа Rammstein опубликовала третий клип с нового альбома - на этот раз на песню Auslaender ("Иностранец").

Можно ожидать, что этот клип, как и Deutschland, вызовет неоднозначную реакцию. Во-первых, судя по тексту, песня может быть посвящена как теме секс-туризма, так и вопросу миграционного кризиса. Во-вторых, в клипе Rammstein предстают в роли колонизаторов: они прибывают в Африку, привносят местным жителям элементы западной культуры - солист Тилль Линдеманн играет роль священника-миссионера - но также не упускают возможности воспользоваться прелестями культуры местной и своим статусом.

Кроме того, Auslaender - это скорее сленг, обозначающий не просто иностранца, а именно "понаехавшего".

Вчера, 27 мая, стартовал европейский тур Rammstein. 17 мая, после десятилетнего молчания, вышел седьмой альбом группы.