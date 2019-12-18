Названы детали сюжета украинского мистического детектива: видео

Госкино опубликовало в Youtube первый официальный трейлер фильма Дмитрия Томашпольского "Сторонній" и раскрыла некоторые подробности сюжета картины.

По сюжету, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны.

Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Автор сценария и режиссер ленты – Дмитрий Томашпольский, спродюсировала картину Елена Демьяненко ( "Кинокомпания Гагарин Медиа»). В главных ролях - Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

Выход фильма в кинотеатральный прокат в Украине планируется в 2020 году.

9 декабря фильм Дмитрия Томашпольского "Сторонній" (Stranger) признали лучшим полнометражным фильмом на Международном кинофестивале Bloodstained Indie Film Festival в Токио - в секции Sci-Fi (фантастика).

Читайте также: У кинофестиваля "Молодость" сменилось руководство