Объявлены номинанты британской телепремии BAFTA: видео

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Главная телевизионная премия Великобритании BAFTA TV объявила номинантов на главные награды в 2019 году

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Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила номинантов главной телепремии Великобритании BAFTA-2019. Список претендентов на награды опубликован на сайте академии.

Фаворитом сезона стал сериал "Убивая Еву" - британская драма, основанная на серии романов Люка Дженнингса. Ева Поластри - сотрудник службы безопасности МI5, которая устала от бумажной работы и хочет наконец-то получить настоящее боевое задание. Сериал представлен в категориях Лучший драматический сериал, Лучшая актриса в сериале, Лучшая актриса второго плана и Лучший актер второго плана.

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На втором месте по количеству номинаций (12) сериал "Чрезвычайно английский скандал".

На звание лучшего ситкома (комедийный сериал) претендуют сериалы "Девчонки из Дерри", "Мама", "Навеки Салли" и "Стас все сдаст".

За звание лучшего мини-сериала сражаются "Чрезвычайно английский скандал", "Кири", "Патрик Мэлроуз", "Миссис Уилсон".

Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мэлроуз"), известный по ролям Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" (2010) и журналиста Джулиана Ассанжа в триллере "Пятая власть" (2013), вместе с Ричардом Мэдденом ("Телохранитель"), Лусианом Мсамати ("Кири") и Чэнсом Пердомо представлены в номинации Лучший актер в мини-сериале.

Рождественский эпизод "Брандашмыг" британского научно-фантастического сериала-антологии, высмеивающего современное общество и антиутопические последствия развития технологий, представлен в категории Лучший телевизионный фильм.

Антиутопия Hulu "Рассказ служанки" может стать лучшим международным сериалом.

Церемония вручения BAFTA Television Awards состоится 12 мая в Лондоне.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии. 

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Теги: видео, номинанты, bafta, рассказ служанки, телепремия, убивая еву
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