Победители Billboard Music Awards: Дрейк установил рекорд - видео

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Рэпер Дрейк и певица Карди Би получили по 12 наград, XXXTENTACION - одну посмертно

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В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2019. Об этом говорится на сайте премии.

Рэпер Дрейк стал триумфатором вечера. Он победил в 12 номинациях. В своем выступлении он благодарил маму. В разное время Дрейк получил 27 наград Billboard Music Awards, что делает его абсолютным рекордсменом.

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Также 12 наград у певицы Карди Би.

Погибший в перестрелке американский исполнитель XXXTENTACION получил посмертно награду за самый успешный альбом в R&B-жанре.

Корейская группа BTS получила статуэтки в номинации "Лучшая группа или дуэт" и самые популярные в соцсетях музыканты.

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Полный список победителей Billboard Music Awards 2019:

  • Самый успешный артист: Дрейк
  • Самый успешный новый артист: Juice WRLD
  • За достижения в чартах: Ариана Гранде
  • Самый успешный исполнитель: Дрейк
  • Самая успешная исполнительница: Ариана Гранде
  • Самый успешный дуэт/группа: BTS
  • Самый успешный артист на стриминге: Дрейк
  • Самый успешный артист в чарте Billboard 200: Дрейк
  • Самый успешный альбом в чарте Billboard 200: "Scorpion" Дрейка
  • Самый успешный артист в чарте Billboard Hot 10: Дрейк
  • Самые успешные артисты в чарте Billboard Hot 100: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
  • Самый успешный артист на радио: Дрейк
  • Артист с самыми высокими чистыми продажами: Дрейк
  • Звезда социальных сетей: BTS
  • Самый успешный гастролер: Эд Ширан
  • Самый успешный R&B-артист: Элла Мэй
  • Самый успешный R&B-исполнитель: The Weeknd
  • Самая успешная R&B-исполнительница: Элла Мэй
  • Самый успешный R&B-тур: Бейонсе и Джей Зи
  • Самый успешный артист в рэп-жанре: Дрейк
  • Самый успешный исполнитель в рэп жанре: Дрейк
  • Самая успешная исполнительница в рэп жанре: Карди Би
  • Лучший артист в рок-жанре: Imagine Dragons
  • Самый успешный артист в танцевальном/электро жанре: The Chainsmokers
  • Самый успешный гастролер в рэп-жанре: Дрейк
  • Самый успешный рэп-тур: Бейонсе и Джей Зи
  • Самый успешный рок-тур: Элтон Джон
  • Самый успешный альбом в R&B-жанре: "17" XXXTENTACION
  • Самый успешный альбом в рэп-жанре: "Scorpion" Дрейка
  • Самый успешный альбом в рок-жанре: "Pray For The Wicked" Panic! At The Disco
  • Самый успешный альбом в танцевальном/электро жанре: "Sick Boy" The Chainsmokers
  • Самый успешный альбом-саундтрек: "The Greatest Showman"
  • Самая продаваемая песня: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
  • Самая успешная песня на радиостанциях: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
  • Самое успешное аудио на стриминговых сервисах: "Sicko Mode" Трэвиса Скотта
  • Самое успешное видео на стриминговых сервисах: "In My Feelings" Дрейка
  • Лучшая коллаборация: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
  • Самая успешная R&B-песня: "Boo'd Up" Эллы Мэй
  • Самая успешная кантри-песня: "Meant To Be" Биби Рексы и Florida Georgia Line
  • Самая успешная рэп-песня: "I Like It" КардиБи, Джея Балвина и Bad Bunny
  • Самая успешная рок-песня: "High Hopes" Panic! At The Disco
  • Самая успешная песня в танцевальном/электро жанре: "The Middle" Зедда, Марен Моррин и Grey
  • Специальная награда Икона: Мэрайя Кэри

Billboard Music Awards является одной из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy и American Music Awards. Премия вручается за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения наград впервые состоялась в 1990 году. 

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Теги: музыка, премия, шоубизнес, Billboard, Billboard Music Awards, дрейк
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