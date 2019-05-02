Победители Billboard Music Awards: Дрейк установил рекорд - видео

В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2019. Об этом говорится на сайте премии.
Рэпер Дрейк стал триумфатором вечера. Он победил в 12 номинациях. В своем выступлении он благодарил маму. В разное время Дрейк получил 27 наград Billboard Music Awards, что делает его абсолютным рекордсменом.
Также 12 наград у певицы Карди Би.
Погибший в перестрелке американский исполнитель XXXTENTACION получил посмертно награду за самый успешный альбом в R&B-жанре.
Корейская группа BTS получила статуэтки в номинации "Лучшая группа или дуэт" и самые популярные в соцсетях музыканты.
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Полный список победителей Billboard Music Awards 2019:
- Самый успешный артист: Дрейк
- Самый успешный новый артист: Juice WRLD
- За достижения в чартах: Ариана Гранде
- Самый успешный исполнитель: Дрейк
- Самая успешная исполнительница: Ариана Гранде
- Самый успешный дуэт/группа: BTS
- Самый успешный артист на стриминге: Дрейк
- Самый успешный артист в чарте Billboard 200: Дрейк
- Самый успешный альбом в чарте Billboard 200: "Scorpion" Дрейка
- Самый успешный артист в чарте Billboard Hot 10: Дрейк
- Самые успешные артисты в чарте Billboard Hot 100: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
- Самый успешный артист на радио: Дрейк
- Артист с самыми высокими чистыми продажами: Дрейк
- Звезда социальных сетей: BTS
- Самый успешный гастролер: Эд Ширан
- Самый успешный R&B-артист: Элла Мэй
- Самый успешный R&B-исполнитель: The Weeknd
- Самая успешная R&B-исполнительница: Элла Мэй
- Самый успешный R&B-тур: Бейонсе и Джей Зи
- Самый успешный артист в рэп-жанре: Дрейк
- Самый успешный исполнитель в рэп жанре: Дрейк
- Самая успешная исполнительница в рэп жанре: Карди Би
- Лучший артист в рок-жанре: Imagine Dragons
- Самый успешный артист в танцевальном/электро жанре: The Chainsmokers
- Самый успешный гастролер в рэп-жанре: Дрейк
- Самый успешный рэп-тур: Бейонсе и Джей Зи
- Самый успешный рок-тур: Элтон Джон
- Самый успешный альбом в R&B-жанре: "17" XXXTENTACION
- Самый успешный альбом в рэп-жанре: "Scorpion" Дрейка
- Самый успешный альбом в рок-жанре: "Pray For The Wicked" Panic! At The Disco
- Самый успешный альбом в танцевальном/электро жанре: "Sick Boy" The Chainsmokers
- Самый успешный альбом-саундтрек: "The Greatest Showman"
- Самая продаваемая песня: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
- Самая успешная песня на радиостанциях: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
- Самое успешное аудио на стриминговых сервисах: "Sicko Mode" Трэвиса Скотта
- Самое успешное видео на стриминговых сервисах: "In My Feelings" Дрейка
- Лучшая коллаборация: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би
- Самая успешная R&B-песня: "Boo'd Up" Эллы Мэй
- Самая успешная кантри-песня: "Meant To Be" Биби Рексы и Florida Georgia Line
- Самая успешная рэп-песня: "I Like It" КардиБи, Джея Балвина и Bad Bunny
- Самая успешная рок-песня: "High Hopes" Panic! At The Disco
- Самая успешная песня в танцевальном/электро жанре: "The Middle" Зедда, Марен Моррин и Grey
- Специальная награда Икона: Мэрайя Кэри
Billboard Music Awards является одной из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy и American Music Awards. Премия вручается за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения наград впервые состоялась в 1990 году.