Победители Billboard Music Awards: Дрейк установил рекорд - видео

В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2019. Об этом говорится на сайте премии.

Рэпер Дрейк стал триумфатором вечера. Он победил в 12 номинациях. В своем выступлении он благодарил маму. В разное время Дрейк получил 27 наград Billboard Music Awards, что делает его абсолютным рекордсменом.

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Также 12 наград у певицы Карди Би.

Погибший в перестрелке американский исполнитель XXXTENTACION получил посмертно награду за самый успешный альбом в R&B-жанре.

Корейская группа BTS получила статуэтки в номинации "Лучшая группа или дуэт" и самые популярные в соцсетях музыканты.

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Полный список победителей Billboard Music Awards 2019:

Самый успешный артист: Дрейк

Самый успешный новый артист: Juice WRLD

За достижения в чартах: Ариана Гранде

Самый успешный исполнитель: Дрейк

Самая успешная исполнительница: Ариана Гранде

Самый успешный дуэт/группа: BTS

Самый успешный артист на стриминге: Дрейк

Самый успешный артист в чарте Billboard 200: Дрейк

Самый успешный альбом в чарте Billboard 200: "Scorpion" Дрейка

Самый успешный артист в чарте Billboard Hot 10: Дрейк

Самые успешные артисты в чарте Billboard Hot 100: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би

Самый успешный артист на радио: Дрейк

Артист с самыми высокими чистыми продажами: Дрейк

Звезда социальных сетей: BTS

Самый успешный гастролер: Эд Ширан

Самый успешный R&B-артист: Элла Мэй

Самый успешный R&B-исполнитель: The Weeknd

Самая успешная R&B-исполнительница: Элла Мэй

Самый успешный R&B-тур: Бейонсе и Джей Зи

Самый успешный артист в рэп-жанре: Дрейк

Самый успешный исполнитель в рэп жанре: Дрейк

Самая успешная исполнительница в рэп жанре: Карди Би

Лучший артист в рок-жанре: Imagine Dragons

Самый успешный артист в танцевальном/электро жанре: The Chainsmokers

Самый успешный гастролер в рэп-жанре: Дрейк

Самый успешный рэп-тур: Бейонсе и Джей Зи

Самый успешный рок-тур: Элтон Джон

Самый успешный альбом в R&B-жанре: "17" XXXTENTACION

Самый успешный альбом в рэп-жанре: "Scorpion" Дрейка

Самый успешный альбом в рок-жанре: "Pray For The Wicked" Panic! At The Disco

Самый успешный альбом в танцевальном/электро жанре: "Sick Boy" The Chainsmokers

Самый успешный альбом-саундтрек: "The Greatest Showman"

Самая продаваемая песня: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би

Самая успешная песня на радиостанциях: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би

Самое успешное аудио на стриминговых сервисах: "Sicko Mode" Трэвиса Скотта

Самое успешное видео на стриминговых сервисах: "In My Feelings" Дрейка

Лучшая коллаборация: "Girls Like You" Maroon 5 и Карди Би

Самая успешная R&B-песня: "Boo'd Up" Эллы Мэй

Самая успешная кантри-песня: "Meant To Be" Биби Рексы и Florida Georgia Line

Самая успешная рэп-песня: "I Like It" КардиБи, Джея Балвина и Bad Bunny

Самая успешная рок-песня: "High Hopes" Panic! At The Disco

Самая успешная песня в танцевальном/электро жанре: "The Middle" Зедда, Марен Моррин и Grey

Специальная награда Икона: Мэрайя Кэри

Billboard Music Awards является одной из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy и American Music Awards. Премия вручается за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения наград впервые состоялась в 1990 году.