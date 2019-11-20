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Релиз альбома At Last запланирован на 22 ноября

Популярный актер Люк Эванс ("Хоббит", "Форсаж", "Красавица и чудовище") исполнил и опубликовал новую песню Show Me Heaven - кавер-версию популярного сингла Марии МакКи.

Композиция войдет в дебютный альбом Эванса At Last, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Известно, что альбом At Last представляет собой сборник современных и классических песен, исполненных в новом стиле, над которым Эванс работал лично. В него войдут кавер-версии на композиции U2, Шер, Роберты Флэк и других музыкантов.

В октября 2019 года вышла первая песня Love Is A Battlefield с будущего альбома.

  • 8 ноября культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн, солист Black Sabbath, записал первую за последние девять лет сольную композицию под названием Under the Graveyard.

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Теги: музыка, Люк Эванс
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