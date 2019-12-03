После Мстителей. Черная вдова встретила сестру - трейлер: видео

Опубликован первый тизер-трейлер сольного фильма, посвященного героине вселенной комиксов Marvel, Черной вдове, также известной как Наталья Романова, ролько которой исполняет Скарлетт Йоханссон.

Картина станет первым проектом MCU после четвертых "Мстителей".

По сюжету, после событий "Противостояния" Черной вдове предстоит столкнуться со старыми знакомыми. Напомнила о себе "Красная комната" – программа по созданию профессиональных убийц и шпионов, где когда-то обучили и Романову. Героине решает раз и навсегда разобраться с этими людьми.

В фильме Черной вдове придется встретиться с еще одной выпускницей "Красной комнаты" – Еленой Беловой (Флоренс Пью), а также с профессиональным наемником Таскмастером, способным точно повторять любые движения, и с супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

Премьера фильма "Черная вдова" назначена на 7 мая 2020 года.

Оригинальный трейлер:

Сегодня сообщалось, что мелодрама Ноа Баумбака "Брачная история", в которой Скарлетт Йоханссон сыграла одну из главных ролей, стала триумфатором ежегодной американской премии, отмечающей заслуги в области независимого кино Gotham Awards.

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