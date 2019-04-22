Режиссеры "Мстителей" снимут фильм об отце комиксов Стэне Ли

Режиссеры братья Джо и Энтони Руссо ("Мстители" 3-4, "Первый мститель" 2-3) снимут документальный фильм, посвященный легендарному создателю комиксов Marvel Стэну Ли. Об этом они рассказали в интервью India Times.

"Мы любим Стэна Ли и, думаю, его последнее камео (кратковременное появление в кадре) в "Финале" является особенным. Нас восхищает история его жизни и мы, действительно, работаем над кое-чем, имеющим отношение к его работе в Marvel. Но мы пока не готовы презентовать или говорить об этом. Будет нечто вроде документального фильма", - рассказал Энтони.

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Формат ленты пока не ясен. Дата выхода ленты также не сообщается.

12 ноября 2018 года Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Он является автором большинства героев комиксов Marvel: Человека-паука, Людей Икс, Железного человека, Тора, Халка и других.

Все появления Стэна Ли в кадре с 1989-го по 2018-й год в лентах киностудии Marvel:

"Мстители: Финал" выйдут в прокат 29 апреля.