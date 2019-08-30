Сара Коннор в новом трейлере "Терминатора": I'll be back – видео

Кинокомпания Paramount Pictures показала новый трейлер предстоящего фантастического боевика-антиутопии "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Центральный персонаж - "неуязвимая" девушка Грэйс (Маккензи Дэвис), солдат и наемный убийца. "Молодого" киборга T-800 сыграет Бретт Азар, "старого" - Арнольд Шварценеггер, а Гэбриел Луна исполнил роль враждебного людям Т-1000.

Линда Хэмилтон снова вошла в роль Сары Коннор, а ее сына Джона (в младые годы) сыграл Джуд Колли.

Сара в новом трейлере повторяет кэч-фразу Шварценеггера — "I'll be back".

Мировая премьера - 1 ноября 2019 года

Бюджет нового "Терминатора" - около $200 млн.

Фильм - прямое продолжение истории "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991). Он никак не связан с другими фильмами этой франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор" (2008-2009).

Режиссер - Тим Миллер, сценарий - Дэвида Гойера. Продюсеры - Джеймс Кэмерон (режиссер "Т1" и "Т2") и Дэвид Эллисон.

Первый трейлер-тизер можно посмотреть здесь . Он еще очень сырой.

Читайте также: Skynet близок. Что оставит человеку искусственный интеллект