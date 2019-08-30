Сара Коннор в новом трейлере "Терминатора": I'll be back – видео

Кинокомпания Paramount Pictures показала новый трейлер предстоящего фантастического боевика-антиутопии "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Центральный персонаж - "неуязвимая" девушка Грэйс (Маккензи Дэвис), солдат и наемный убийца. "Молодого" киборга T-800 сыграет Бретт Азар, "старого" - Арнольд Шварценеггер, а Гэбриел Луна исполнил роль враждебного людям Т-1000.
Линда Хэмилтон снова вошла в роль Сары Коннор, а ее сына Джона (в младые годы) сыграл Джуд Колли.
Сара в новом трейлере повторяет кэч-фразу Шварценеггера — "I'll be back".
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