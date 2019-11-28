Селин Дион исполнила новую песню в честь Дня благодарения: видео

Сегодня, 28 ноября, знаменитая канадская певица Селин Дион исполнила новую песню Imperfections ("Несовершенства") на параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Об этом сообщает Billboard.

Отмечается, что 51-летняя поп-звезда приняла участие в открытии парада.

Композиция Imperfections вошла в последний студийный альбом Дион - Courage, который ранее на этой неделе занял первую строчку в чарте Billboard 200. Это пятый альбом в карьере певицы, занявший верхнюю строчку рейтинга, и ее первый за последние 17 лет.

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