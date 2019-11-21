Группа Coldplay выпустила новый клип и отменила концерты: видео

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Музыканты хотят сделать свои концертные туры экологичными и полезными

Британская группа Coldplay выпустила анимационный клип на композицию Daddy из нового двойного альбома Everyday Life, а также заявила о приостановке концертов из-за опасений музыкантов, считающих, что их гастроли плохо влияют на окружающую среду. Об этом сообщает BBC.

В клипе показана история девочки, которая отправилась через океан на весельной лодке в поисках своего отца.

Релиз альбома Everyday Life запланирован на 22 ноября. Фронтмен Крис Мартин заявил, что группа не поедет в гастрольный тур представлять новую пластинку.

"В течение следующего года или двух мы будем решать, как сделать наш туры не только экологическими, но и полезными. Мы должны найти самый лучший способ делать свою работу", - отметил фронтмен.

Он добавил, что такое решение одобрили все участники команды.

"Самое сложное - все, что касается перелетов. У нас есть мечта - провести шоу без одноразового пластика, и чтобы во время выступления использовалась возобновляемая энергия от солнечных батарей", - сказал Мартин.

Отмечается, что вместо тура с новым альбомом музыканты отыграют два концерта в Иордании, которые бесплатно будут транслироваться на YouTube.

Последний раз Coldplay гастролировали по миру с туром A Head Full of Dreams, в рамках которого в 2016 и 2017 годах состоялись 122 концерты на четырех континентах.

В начале ноября был анонсирован концерт в Киеве фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена в рамках созданного ими проекта Lindemann. 

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Теги: экология, музыка, Coldplay
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