Сурок Фил "предсказал" раннюю весну: видео

Известный сурок Панксатонский Фил сегодня "предсказал" раннюю весну. Об этом пишет ABC News.

Каждое 2 февраля тысячи людей собираются в городе Панксатони, штат Пенсильвания, чтобы наблюдать, увидит ли сурок свою тень или нет. Легенда гласит, что если увидит - зима продолжится еще шесть недель, но если нет - весна придет рано.

"Предсказание" было продемонстрировано утром. В то время как люди собираются в Панксатони, чтобы услышать объявление о "предсказании" Фила, фактически оно происходит ранее в месте Gobbler's Knob - небольшом холме недалеко от города. Официальное заявление делается, однако, в городе с большой помпой.

"Предсказания" Фила были достаточно равномерными за последние пять лет с 2015 по 2019 годы, сурок "предсказывал" более продолжительную зиму три раза и раннюю весну два раза.

Ранее организация по защите прав животных PETA ( People for the Ethical Treatment of Animals предложила заменить настоящего сурка, который традиционно "предсказывает погоду" 2 февраля в День сурка, на робота с искусственным интеллектом.

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