Популярный американский телеведущий Джимми Киммел попытался "разрешить спор" между маститым режиссером Мартином Скорсезе и студией Marvel и наделил героев новой криминальной драмы Скорсезе "Ирландец" суперсилами.

Получился ролик "Ирландский человек" (по аналогии с "Железным человеком" - Irish Man вместо Iron man), в котором Роберт Де Ниро пользуется зеленой броней и убивает врагов с помощью кольца силы с клевером, а Аль Пачино превращается в Халка.

Дискуссия вокруг фильмов Marvel разгорелась 3 октября, когда Скорсезе заявил, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. Позже он написал авторскую колонку в New York Times, где подверг критике состояние современной киноиндустрии. На нападки Скорсезе ответили президент Disney Роберт А. Айгер, глава Marvel Кевин Файги и режиссеры "Мстители: Финал".

"Ирландец" - новый фильм Скорсезе, экранизация книги Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома"о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке "Ирландец". Сегодня вышел его финальный трейлер

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