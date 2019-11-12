Актеры "невинно" пародируют разговор Трампа с Зеленским: видео

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Хелен Миррен и Иэн Маккеллен попытались прочесть реплику президента США так, чтобы она звучала невинно

Известные британские актеры Хелен Миррен и Иэн Маккеллен, которые сыграли главные роли в новом сериале "Хороший лжец", попытались сделать несколько вариантов пародии на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - так, чтобы просьба Трампа к Зеленому звучала невинно. Это происходило во время The Late Show Стивена Колберта.

Ведущий попросил артистов прочитать фразу Трампа из стенограммы: "I would like you to do us a favor though" - "Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу".

Миррен надо было сказать это сначала как нечто обыденное, а потом с радостным энтузиазмом, а Маккеллену - сначала угрожающе, а потом невинно. Ведущий выступал в роли судьи и выносил вердикт - виновен президент США в давлении на президента Украины или нет.

Все четыре попытки получили приговор: "Виновен!".

В конце Хелен Миррен сказала, что невозможно произнести эти слова и выглядеть невиновным, потому что "It’s a guilty phrase!" ("Эта фраза виновности!").

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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Теги: Хелен Миррен, дональд трамп, импичмент, пародия, Иэн Маккеллен
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