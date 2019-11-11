Зеленского шантажировали военной помощью еще до инаугурации - NYT

Лев Парнас и Игорь Фруман (Фото: EPA)

Незадолго до инаугурации президента Владимира Зеленского бизнесмен Лев Парнас предупреждал его окружение о том, что США могут заморозить военную помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, сообщает The New York Times со ссылкой на адвоката Парнаса.

На встрече, которая прошла в мае в Киеве, присутствовали три человека: Парнас, его бизнес-партнер Игорь Фруман и бывший тогда одним из лидеров избирательного штаба Зеленского Сергей Шефир.

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Адвокат Парнаса утверждает, что угроза о заморозке военной помощи была передана по указанию личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, Парнас якобы был уверен, что Джулиани действует по инструкции президента США.

Джулиани заявил, что никогда не уполномочивал кого-либо на подобный разговор.

Адвокат Фрумана заявил, что на встрече речь шла только о попытках добиться встречи с Зеленским, никаких упоминаний о военных вопросах не было.

Шефир подтвердил, что такая встреча была, но вопрос о военной помощи не поднимался.

10 октября Парнас и Фруман были арестованы в США, и х обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Заморозка военной помощи находится в центре расследования об импичменте Трампа , которое проводит Конгресс США.

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