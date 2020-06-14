В "Дизель-шоу" заявили, что "Квартал-95" украл у них шутки – видео

Команда юмористической передачи "Дизель-шоу" утверждает, что студия Квартал-95 украла у них шутки. Соответствующая публикация появилась на странице "Дизель-шоу" в Facebook.

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Авторы публикации выложили видео, на котором, по их словам, запечатлен отрезок демонстрирующий плагиат "Квартала-95" в 2020 году шуток "Дизель-шоу" 2015 года.

Студия "Квартал-95" пока не прокомментировала обвинения в плагиате.

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Видео - Дизель-шоу/Facebook