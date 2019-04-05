В Финляндии пройдет чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

В Финляндии решили провести мировой чемпионат по вязанию под хэви-метал. Участвовать могут все желающие. Финал пройдет в финском городе Йоэнсуу в июле, говорится на сайте чемпионата.

"Финляндия - обетованная земля хэви-метала. На 100 000 финских граждан приходится 50 хэви-метал-групп, что поразительно много и, на самом деле больше, чем где-либо еще во всем мире. Количество энтузиастов рукоделия также велико, поскольку, по самым скромным подсчетам, в Финляндии сотни тысяч людей занимаются различными видами рукоделия, включая вязание", - говорится в промо-тексте чемпионата.

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Этих людей, по мнению организаторов, объединяет радость творчества. "При игре на гитаре, как и при вязании, все дело в том, чтобы создавать что-то классное своими руками", - считают они.

"Примите участие в феерии вязания и хэви-метала и покажите всему миру, как метал-музыка заставляет вас и ваши вязальные спицы чувствовать!" – призывают организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо записать минутное видео вязания под песню "Fight or Die" финской группы Maniac Abductor и прислать его организаторам.

Они отберут четверых лучших, которые посоревнуются за победу в городе Йоэнсуу 11 июля. Приз - оплаченные выходные в одном из отелей Финляндии, окруженном "аутентичными пейзажами".

Чемпионат организован при поддержке городских служб Йоэнсуу и Консерватории Йоэнсуу.

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