В сети появился трейлер третьей серии "Игры престолов": видео

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В следующей серии завершится подготовка и начнется битва с белыми ходоками

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На Youtube-канале сериала "Игра престолов" телеканала HBO опубликован трейлер третьей серии финального, восьмого сезона.

За два дня он набрал уже почти 10 млн просмотров.

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В следующей серии завершится подготовка и начнется битва с белыми ходоками.

Третья серия выйдет в понедельник, 29 апреля.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года.

Премьера финального сезона состоялась 14 апреля. Первую серию нелегально посмотрели почти 55 миллионов раз за первые 24 часа. 

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Теги: трейлер, hbo, Игра престолов
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