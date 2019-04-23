В сети появился трейлер третьей серии "Игры престолов": видео

На Youtube-канале сериала "Игра престолов" телеканала HBO опубликован трейлер третьей серии финального, восьмого сезона.

За два дня он набрал уже почти 10 млн просмотров.

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В следующей серии завершится подготовка и начнется битва с белыми ходоками.

Третья серия выйдет в понедельник, 29 апреля.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года.

Премьера финального сезона состоялась 14 апреля. Первую серию нелегально посмотрели почти 55 миллионов раз за первые 24 часа.

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