В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет: видео

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По структуре обнаруженное строение напоминает Гёбекли-Тепе - старейший храмовый комплекс в мире

На востоке Турции обнаружили уникальный храм, возраст которого оценивается в 11 300 лет. Об этом сообщает Аrkeolojik Нaber.

Уточняется, что археологи нашли храм в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардине. Он по структуре напоминает Гёбекли-Тепе - старейший храмовый комплекс в мире.

Храм построен из небольших камней и обожженных глиняных плит. В здании установлены четыре стеллы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл оказалась сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Справка. Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Гёбекли-Тепе в прошлом году был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Теги: Турция, археология
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