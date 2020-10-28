В зоопарке Киева животным устроили Хэллоуин – видео и фото

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В зоопарке столицы животных покормили ко Дню всех святых

В зоопарке Киева устроили показательное кормление животных к Хэллоуину. Об этом в Facebook сообщает Киевский зоологический парк.

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Вчера, 27 октября, в зоопарке тыквой покормили яка и слона, а среднеевропейскому лесному коту в тыкву спрятали мясо. 

Сегодня в зоопарке будут тематически кормить диких свиней, медведей и зубров. Расписание показательных кормлений составлено до 1 ноября.

  • 9 октября правительство префектуры Хиого в центральной Японии запретило членам японской мафии якудза раздавать детям сладости на Хэллоуин.

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Теги: киевский зоопарк, хэллоуин
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