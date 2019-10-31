Эти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видео

На территории научно-исследовательского центра NASA в пригороде Лос-Анджелеса состоялся ежегодный конкурс, приуроченный к празднику Хеллоуин.

Инженеры, программисты, прочие сотрудники Лаборатории реактивного движения и других подразделений Аэрокосмического управления США соревновались в том, кто поэкзотичнее вырежет "страшилку" из тыквы.

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Также специалисты космического ведомства демонстрировали высокие Хеллоуин-технологии: к примеру, тыкву-кота, который на роботе-уборщике гоняется за точкой от лазерной указки.

Почитать историю этого праздника.

22 октября 2019 года президент Владимир Зеленский предложил коллеге из Бразилии перезапустить совместный космический проект по стартам с "Алкантары" украинских ракет-носителей.

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Фото: JPL/Flickr