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31.10.2019, 08:07

Эти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видео

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Эти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видео
Эти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видео
Эти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видеоЭти люди строят ракеты. NASA ярко празднует Хеллоуин: фото, видео

В Аэрокосмическом управлении США прошел ежегодный конкурс в канун Дня всех святых. Было традиционно ярко.

На территории научно-исследовательского центра NASA в пригороде Лос-Анджелеса состоялся ежегодный конкурс, приуроченный к празднику Хеллоуин.

Инженеры, программисты, прочие сотрудники Лаборатории реактивного движения и других подразделений Аэрокосмического управления США соревновались в том, кто поэкзотичнее вырежет "страшилку" из тыквы.

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Также специалисты космического ведомства демонстрировали высокие Хеллоуин-технологии: к примеру, тыкву-кота, который на роботе-уборщике гоняется за точкой от лазерной указки.

Почитать историю этого праздника.

22 октября 2019 года президент Владимир Зеленский предложил коллеге из Бразилии перезапустить совместный космический проект по стартам с "Алкантары" украинских ракет-носителей.

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Фото: JPL/Flickr

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Теги: nasa, космос, хеллоуин
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