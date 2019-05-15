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Работы на форуме можно увидеть в Венеции до 24 ноября

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В Италии проходит форум мирового искусства Венецианская биеннале-2019, сообщает La Biennale di Venezia.

Форум стартовал 1 мая, в этом году его девиз "Чтобы ты жил в эпоху перемен", а куратор - директор лондонской галереи современного искусства Hayward Ральф Ругофф.

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Работы можно будет посмотреть в Венеции до 24 ноября 2019 года. 

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри.

Ранее сегодня сообщалось, что в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Его открыли новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

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Теги: искусство, выставки, инстилляции, Венецианская биеннале
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