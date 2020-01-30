Вокзал на Дарнице и Вернадка. Певец Zayn снял клип в Киеве: видео

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Съемки клипа проходили 31 октября и 1 ноября 2019 года

Популярный британский певец Zayn представил клип на композицию Flames, записанную вместе с поп-соул-певцом Jungleboi и голландским диджеем R3HAB. Видео снимали в Киеве. Об этом сообщается в Facebook студии Bob Basset, маски производства которой были использованы в клипе (две маски – Steam Vibes и Loudspeaker Master, часть образов стражей).

Отмечается, что съемки клипа проходили 31 октября и 1 ноября 2019 года. В качестве локаций были использованы недостроенный Дарницкий вокзал и Национальная библиотека имени Вернадского.

Режиссером клипа стал Фрэнк Борин, который работал с режиссерами Робертом Земекисом, Стивеном Спилбергом, а также снимал видеоклипы для Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys, Bon Jovi.

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Теги: музыка, клип, zayn
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