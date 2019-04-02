Вышло новое промо "Игры престолов" с интригующим названием: видео

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Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля 2019 года

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Накануне выхода последнего сезона культового сериала "Игра престолов" телеканал HBO показал новое промо. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале сериала.

Проморолик сериала называется "Выживание".

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40-секундное видео состоит из ранее показанных кадров и моментов, которое поклонники увидят на телеэкранах впервые.

Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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Теги: трейлер, сериал, Игра престолов, тизер, финальный сезон, выжившие
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