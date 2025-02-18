20 февраля – День героев Небесной сотни 2025. Что нужно знать каждому

День героев Небесной сотни 2025 года / Фото: cg.gov.ua

День памяти героев Небесной сотни: главные факты

День памяти героев Небесной сотни отмечается каждый год 20 февраля. Это день траура, который чествует погибших участников Революции достоинства. Самые кровавые события произошли с 18 по 20 февраля. Именно в эти дни были массовые расстрелы участников Майдана.

Небесной сотней назвали всех павших участников и активистов революции. Слово "сотня" возникло из структурной единицы самообороны Майдана. Их называли сотнями. А именно определение "Небесная сотня" возникло на церемонии прощания с погибшими. Авторы прощальных стихов Людмила Максимлюк и Татьяна Домашенко использовали именно словосочетание "Небесная сотня".

День памяти героев Небесной сотни / Фото: dn.gov.ua

Главные события Революции достоинства

Революция достоинства длилась 94 дня. Началась 21 ноября 2013 года со смены правительством Януковича евроинтеграционного курса страны, что и обусловило выход молодежи с протестами на Майдан. Жестокий разгон протестующих обусловил массовый гражданский протест. Революция охватила многие города, но центром событий стал майдан Независимости в Киеве и соседние улицы.

Революция достоинства привела к свержению режима Януковича и его бегству в Россию. Попытки подавления протестов Виктором Януковичем привели к эскалации революции и жертвам среди мирных украинцев. После революции началось развитие украинского европейского курса, новая волна подъема украинской культуры и внутренняя децентрализация. Поэтому в то время Россия начала вторжение на Донбасс.

Мероприятия в память о героях Майдана в Киеве

Герои Небесной сотни чествуются лозунгом "Дякуємо за свободу!". 20 февраля украинцы вспоминают тех, кто в Революцию достоинства заплатил самую высокую цену за свободу для Украины и ее народа – свою жизнь.

18 февраля с 12:00 до 13:00 на пересечении улицы Грушевского, 28 и переулка Крепостного в Киеве пройдет чествование погибших в Мариинском парке.

Также 18 февраля в Михайловском Златоверхом соборе состоится панихида по Небесной сотне.

После нее в 17 часов начнется шествие памяти по маршруту: Михайловская площадь – ул. Трехсвятительская – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной сотни.

20 февраля в 11 часов на аллее Героев Небесной сотни, 6 состоится ежегодная акция "Ангелы памяти". По традиции в память о расстреле безоружных протестующих крепят бумажных ангелов на ветви деревьев.

27 февраля в 16 часов у бюста Тараса Шевченко перед КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится экскурсия "По местами Революции достоинства. Инициативы Майдана". Организатор экскурсии – Национальный музей Революции достоинства.