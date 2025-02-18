День героїв Небесної сотні 2025. Що потрібно знати кожному і які заходи відвідати у Києві

День героїв Небесної сотні 2025 / Фото: cg.gov.ua

День пам'яті героїв Небесної сотні: головні факти

День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається щороку 20 лютого. Це день жалоби, що вшановує загиблих учасників Революції гідності. Найкривавіші події революції відбувалися з 18 по 20 лютого. Саме в ці дні були масові розстріли учасників Майдану.

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Небесною сотнею назвали усіх полеглих учасників та активістів революції. Слово "сотня" виникло зі структурної одиниці самооборони Майдану. Їх називали сотнями. А саме визначення "Небесна сотня" виникло на церемонії прощання з загиблими. Авторки прощальних віршів Людмили Максимлюк і Тетяна Домашенко використали саме словосполучення "Небесна сотня".

День пам'яті героїв Небесної сотні / Фото: dn.gov.ua

Найголовніші події Революції гідності

Революція Гідності тривала 94 дні. Розпочалася 21 листопада 2013 року зі зміни урядом Януковича євроінтеграційного курсу країни, що й зумовило вихід молоді з протестами на Майдан. Жорстокий розгін протестувальників зумовив масовий громадянський протест. Революція охопила багато міст, але центром подій став майдан Незалежності у Києві та сусідні вулиці.

Революція гідності спричинила повалення режиму Януковича і його втечу до Росії. Спроби придушення протестів Віктором Януковичем призвели до ескалації революції та жертв серед мирних українців. Після революції розпочалися розвиток українського європейського курсу, нова хвиля підйому української культури та внутрішня децентралізація. Тому в той час Росія розпочала вторгнення на Донбас.

Заходи вшанування пам'яті героїв Майдану у Києві

Герої Небесної сотні вшановуються гаслом "Дякуємо за свободу!". 20 лютого українці згадують тих, хто в Революцію гідності заплатив найвищу ціну за свободу для України та її народу – своє життя.

18 лютого з 12:00 до 13:00 на перетині вулиці Грушевського, 28 та провулку Кріпосного у Києві відбуватиметься вшанування загиблих у Маріїнському парку.

Також 18 лютогоу Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться панахида за Небесною сотнею.

Після неї о 17 год розпочнеться хода пам'яті за маршрутом: Михайлівська площа – вул. Трьохсвятительська – вул. Хрещатик – алея Героїв Небесної сотні.

20 лютого об 11 годині на алеї Героїв Небесної сотні, 6 відбудеться щорічна акція "Ангели пам'яті". За традицією в пам'ять про розстріл беззбройних протестувальників прикріплюють паперових ангелів на гілки дерев.

27 лютого о 16 годині біля погруддя Тараса Шевченка перед КМДА (вул. Хрещатик, 36) відбудеться екскурсія "Місцями Революції гідності. Ініціативи Майдану". Організатор екскурсії – Національний музей Революції гідності.