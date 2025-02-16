19 лютого – День державного герба: що означає тризуб?

День герба України (Фото: depositphotos.com)

День державного герба України: дата

День державного герба в Україні відзначається 19 лютого. Свято встановлене 2018 року. Дата вибрана невипадково, адже саме 19 лютого 1992 року український тризуб був затверджений як Малий герб України і як елемент Великого герба України.

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Малий герб України (Фото: Вікіпедія)

Що означає герб України

Історія виникнення тризуба наразі невідома. Цей знак на українських землях використовується дуже давно. Описи тризуба, знайдені вченими, датуються IV тисячоліттям до нашої ери. Ще в Босфорському царстві, а пізніше скіфи використовували цей символ.

Монети Володимира Великого (Фото: Вікіпедія)

У часи Київської Русі тризуб був символом династії Рюриковичів. До нашого часу збереглися монети та символи, що використовував Володимир Великий. Вважається, що тризуб був його особистим знаком. За його правління тризуб зображався на монетах, печатках, перснях, посуді, цеглі, з якої будували церкви. Але згадок, як в ті часи називався тризуб, не збереглося.

Зображення тризуба на цеглі за часів Володимира Великого (Фото: Вікіпедія)

Що означає тризуб, достеменно невідомо. Є припущення, що він зображує якір або сокола, що атакує головою вниз. Є версії, що тризуб символізує єднання трьох світів.

Фото: Вікіпедія

Що символізує символ тризуба на гербі України

Наразі в тризубі можна прочитати слово "воля". І недарма, адже тризуб для українців став символом боротьби за свободу та незалежність. Адже після часів забуття тризуба після занепаду династії Рюриковичів відновили його в Українській Народній Республіці, у ХХ столітті.

Тризуб як свій символ використовувала українська партизанська армія. Під знаком тризуба проходили протести проти тоталітарного режиму більшовиків. Радянська влада суворо забороняла зображення тризуба, оскільки вважала його проявом націоналізму.

Великий герб України (Фото: Вікіпедія)

Нині тризуб поєднує різні епохи української історії й символізує багатотисячну культурну спадщину українців. Велике значення для українців має й уособлення боротьби за свободу, адже нині українці вимушені знову захищатися від російської агресії під українським гербом – тризубом.