19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?

День герба Украины (Фото: depositphotos.com)

День государственного герба Украины: дата

День государственного герба в Украине отмечается 19 февраля. Праздник установлен в 2018 году. Дата выбрана неслучайно, ведь именно 19 февраля 1992 года украинский трезубец был утвержден как Малый герб Украины и как элемент Большого герба Украины.

Малый герб Украины (Фото: Википедия)

Что означает герб Украины

История возникновения трезубца пока неизвестна. Этот знак на украинских землях используется очень давно. Описания трезубца, найденные учеными, датируются IV тысячелетием до нашей эры. Еще в Босфорском царстве, а позже скифы использовали этот символ.

Монеты Владимира Великого (Фото: Википедия)

Во времена Киевской Руси трезубец был символом династии Рюриковичей. До настоящего времени сохранились монеты и символы, которые использовал Владимир Великий. Считается, что трезубец был его личным знаком. При его правлении трезубец изображался на монетах, печатях, перстнях, посуде, кирпичах, из которых строили церкви. Но упоминаний, как в те времена назывался трезубец, не сохранилось.

Изображение трезубца на кирпиче во времена Владимира Великого (Фото: Википедия)

Что означает трезубец, точно неизвестно. Есть предположения, что он изображает якорь или сокола, атакующего головой вниз. Есть версии, что трезубец символизирует единение трех миров.

Фото: Википедия

Что символизирует символ трезубца на гербе Украины

Сегодня в трезубце можно прочитать слово "воля". И не зря, ведь трезубец для украинцев стал символом борьбы за свободу и независимость. Ведь после забвения трезубца после упадка династии Рюриковичей восстановили его в Украинской Народной Республике, в ХХ веке.

Трезубец как свой символ использовала украинская партизанская армия. Под знаком трезубца проходили протесты против тоталитарного режима большевиков. Советская власть строго запрещала изображение трезубца, поскольку считала его проявлением национализма.

Большой герб Украины (Фото: Википедия)

Сейчас трезубец объединяет разные эпохи украинской истории и символизирует многотысячное культурное наследие украинцев. Большое значение для украинцев имеет и олицетворение борьбы за свободу, ведь сейчас украинцы вынуждены снова защищаться от российской агрессии под украинским гербом – трезубцем.