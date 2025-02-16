19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
День герба Украины (Фото: depositphotos.com)
Содержание:
  1. День государственного герба Украины: дата
  2. Что означает герб Украины
  3. Что символизирует символ трезубца на гербе Украины

День государственного герба Украины: дата

День государственного герба в Украине отмечается 19 февраля. Праздник установлен в 2018 году. Дата выбрана неслучайно, ведь именно 19 февраля 1992 года украинский трезубец был утвержден как Малый герб Украины и как элемент Большого герба Украины.

19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
Малый герб Украины (Фото: Википедия)

Что означает герб Украины

История возникновения трезубца пока неизвестна. Этот знак на украинских землях используется очень давно. Описания трезубца, найденные учеными, датируются IV тысячелетием до нашей эры. Еще в Босфорском царстве, а позже скифы использовали этот символ.

19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
Монеты Владимира Великого (Фото: Википедия)

Во времена Киевской Руси трезубец был символом династии Рюриковичей. До настоящего времени сохранились монеты и символы, которые использовал Владимир Великий. Считается, что трезубец был его личным знаком. При его правлении трезубец изображался на монетах, печатях, перстнях, посуде, кирпичах, из которых строили церкви. Но упоминаний, как в те времена назывался трезубец, не сохранилось.

19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
Изображение трезубца на кирпиче во времена Владимира Великого (Фото: Википедия)

Что означает трезубец, точно неизвестно. Есть предположения, что он изображает якорь или сокола, атакующего головой вниз. Есть версии, что трезубец символизирует единение трех миров.

19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
Фото: Википедия

Что символизирует символ трезубца на гербе Украины

Сегодня в трезубце можно прочитать слово "воля". И не зря, ведь трезубец для украинцев стал символом борьбы за свободу и независимость. Ведь после забвения трезубца после упадка династии Рюриковичей восстановили его в Украинской Народной Республике, в ХХ веке.

Трезубец как свой символ использовала украинская партизанская армия. Под знаком трезубца проходили протесты против тоталитарного режима большевиков. Советская власть строго запрещала изображение трезубца, поскольку считала его проявлением национализма.

19 февраля – День государственного герба: что означает трезубец?
Большой герб Украины (Фото: Википедия)

Сейчас трезубец объединяет разные эпохи украинской истории и символизирует многотысячное культурное наследие украинцев. Большое значение для украинцев имеет и олицетворение борьбы за свободу, ведь сейчас украинцы вынуждены снова защищаться от российской агрессии под украинским гербом – трезубцем.

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