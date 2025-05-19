Что посетить ко дню Киева в 2025 году: самые интересные мероприятия

Что посетить в День рождения столицы? Подборка интересных мероприятий, концертов, спектаклей и экскурсий

Архангел Михаил на Майдане - покровитель Киева / Фото: depositphotos.com

В 2025 году День Киева будем праздновать 25 мая. Праздник в честь столицы отмечается каждый год в последнее воскресенье мая.

Мероприятия на День Киева

Традиционно ко Дню рождения столицы каждый год проводились благотворительные спортивные мероприятия, такие как пробег под каштанами, велосоревнования и другие акции.

Пробег под каштанами – самое массированное атлетическое мероприятие в Украине. Проходил ежегодно ко Дню Киева, последние мероприятия насчитывали около 20 тысяч участников. В этом году будет 32-й марафон.

Во время полномасштабной войны против Украины мероприятие временно не проводится в Киеве. Но акция продолжается онлайн и можно присоединиться к ней с любой точки мира.

Большие массовые мероприятия в столице пока не проводятся из-за действия военного положения. Но культурные события все же можно посетить. Но в театрах, клубах и концертных залах пройдут мероприятия, посвященные Дню Киева.

Пробег под каштанами / 2022 год / Фото: probig.in.ua

Для детей

Спектакль для детей "Аліса в країні відкриттів" – Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная – 12, 24 мая, 11:30.

Шоу-программа для детей "Магія мильних бульбашок" – Продюсерский центр Измайловой Марины, 24 мая 17.00.

"Казацкие тайны Подола" – интерактивная экскурсия-квест, начало – возле памятника Г. Сковороде, Контрактовая площадь, 25 мая, 12:00.

"Тайна загадочного города" – семейное интерактивное шоу для всей семьи, ЦК Святошино, 25 мая, 17:00.

Майдан Незалежности / Фото: Pixabay

Стендап

STAND-UP ВЕЧЕР ко Дню Киева – загородный комплекс Morewell, Толокунь, Киевская, 43, 24 мая, 20:30.

Концерты

Концерт ко Дню Киева "Французская весна на Крещатике", Le Printemps Français à Khreshchatyk – МКЦ им. И. Козловского, 24 мая, 17:00

НАОНИ Оркестра, Мировые хиты – Культурный центр "Печерский Дворец", 25 мая, 18:00

Непокоренные 2025: Жадан и Собаки – Дворец спорта, 24 мая, 18:00.

Концерт Тины Кароль – ВʼЯВА Культурное пространство в ВДНХ, просп. Глушкова 1, 25 мая, 19:00

Концерт "Своє – До Дня Києва" – Docker Pub / Докер-Паб, ул. Богатырская – 25, 25 мая 2025, 19:00

Мюзикл "Скрипаль на даху" в Киевском национальном академическом театре оперетты 25 мая в 17:00.

"Пісні Володимира Івасюка. Гурт Водограй" в Docker Pub 23 мая в 19:00.

Стелла в Киеве / Фото: Pixabay

Театры

Спектакль-комедия "Щоб я так жив, або У Києві на Подолі 2" в Театре "Сузір'я" 23-29 мая в 18:00.

Спектакль "Легенды Киева" в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра 23 мая в 18.00.

Поэтический спектакль "Від(ро)дження", исследующий основы театра Леся Курбаса состоится в "Три театра Хаб" 25 мая в 18:00.

Спектакль "Мовна Метаморфоза: кохання на словах" по пьесе Николая Кулиша "Мина Мазайло" состоится в Киеве в Театре на Соломенке 23 мая в 18:00.

Спектакль "Дім" по пьесе Николы Маккартни в Киеве состоится в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра 25 мая в 18:00.

"За двома зайцями" – театр BEAT, Малая Опера, Дегтяревская, 5, 24 мая, 18:00.

"Соло для ударних" – Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 25 мая, 16:00.

"Ще одна пісня" – Театр оперы и балета для детей и юношества, 25 мая 2025, 17:00.

Андреевская церковь в Киеве / Фото: Pixabay

Экскурсии

Экскурсия на Лукьяновское кладбище от агентства "Капитан Киев" 25 мая в 12:00 и 24 мая в 11:00. Это место отдыха известных киевлян: художников Александра Мурашко, писателей и поэтов Николая Зерова, Александра Олеся и других.

Экскурсия "Арт-Киев" 24 мая в 16:00 от агентства "Капитан Киев" покажет самые яркие места культурной столицы начала ХХ века.

Экскурсия "Литературный Киев" 24 мая в 16:00 от "Капитан Киев" по тропам известнейших писателей столицы – Валерьяна Подмогильного, Евгения Плужника, Павла Тычины и других.

Экскурсия "Тайны древнего Киева" 24 мая в 17:30 поможет погрузиться в древнюю историю столицы.